Gibraltar feiert Sieg in Nations League

Gibraltar feiert einen knappen Sieg

Gibraltar feiert bei einem Länderspiel einen seltenen Sieg. Gegen San Marino reicht ein Tor, der Aufstieg in die Liga C bleibt damit in Reichweite.