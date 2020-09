Mit der UEFA Nations League kehren die Nationalteams zurück auf den Rasen.

Nach den ersten Partien des 1. Spieltags am Donnerstag folgen am Freitag acht weitere Spiele (Nations League am Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Die Gruppe A1 verspricht attraktive Partien. Italien misst sich mit Bosnien und Herzegowina (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), die Niederlande trifft auf Polen (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Auch in der B-Gruppe finden sich einige starke Nationen. Norwegen trifft auf Österreich, Rumänien duelliert sich mit Nordirland.

So können Sie die Nations League LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Die Spiele der Nations League am Freitag (alle 20.45 Uhr) im Überblick:

Litauen – Kasachstan

Italien – Bosnien und Herzegowina

Niederlande – Polwen

Norwegen – Österreich

Rumänien – Nordirland

Schottland – Israel

Slowakei – Tschechien

Belarus - Albanien