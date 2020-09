In der UEFA Nations League geht es für die Nationalteams weiter Schlag auf Schlag.

Nach den ersten Partien des 1. Spieltags am Donnerstag und Freitag folgen am Samstag neun weitere Spiele (Nations League am Samstag ab 14.45 Uhr im LIVETICKER).

Die Gruppe A3 bietet die vielversprechendsten Partien. Europameister Portugal empfängt Kroatien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), Frankreich muss sich in Schweden beweisen (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

Auch in der Gruppe A2 sticht eine Begegnung heraus. Dänemark empfängt die starken Belgier (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

So können Sie die Nations League LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Die Spiele der Nations League am Samstag im Überblick:

Nordmazedonien – Armenien (15.00 Uhr)

Gibraltar– San Marino (15.00 Uhr)

Island – England (18.00 Uhr)

Aserbaidschan – Luxemburg (18.00 Uhr)

Zypern – Montenegro (18.00 Uhr)

Estland – Georgien (18.00 Uhr)

Portugal – Kroatien (20.45 Uhr)

Schweden – Frankreich (20.45 Uhr)

Dänemark – Belgien (20.45 Uhr)