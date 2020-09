Nach dem Last-Minute-Gegentor am Donnerstag gegen Spanien möchte die DFB-Elf in der Nations League ihren ersten Sieg feiern. Um 20.45 Uhr ist die Mannschaft im St. Jakob-Park gegen die Schweiz gefordert.

Trotz des späten Gegentors am Donnerstag geht Deutschland als klarer Favorit in die Partie gegen das Nachbarland (UEFA Nations League: Schweiz – Deutschland um 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Löw warnt trotzdem vor der Qualität des Gegners. "Die Entwicklung ist seit 2014 sehr gut, auch die individuelle Ausbildung. Sie spielen mittlerweile im Konzert der Großen mit", sagte der Bundestrainer.

Beweisen konnte dies das A-Team bei seiner Auftaktpartie nicht. Gegen die Ukraine verlor die Nummer zwölf der FIFA-Weltrangliste mit 1:2 und steht damit im Duell gegen Deutschland bereits unter Druck.

Löw sieht "Parallelen zwischen der Schweiz und Spanien"

Angesprochen auf den Stellenwert der Nations League sagte Löw: "Die Nations League ist ein guter Wettbewerb. Da misst man sich mit anderen Mannschaften auf hohem Niveau. Natürlich wollen wir gewinnen. Aber man kann da auch mal was probieren, wie gegen Spanien. Ich will das nicht ganz so hoch hängen."

Der Bundestrainer will aus den Fehlern gegen Spanien lernen. Die Schweiz kommt Löw dabei gerade recht. Denn der 60-Jährige sieht "auch im Spielstil Parallelen zwischen der Schweiz und Spanien."

Leno in der Startelf

Gegen die Schweiz kann Löw aus dem Vollen schöpfen. "Es gab keine größeren Verletzungen. Laut der Ärzte sind alle Spieler einsatzbereit", so Löw auf der Abschlusskonferenz am Samstag. Eine Änderung im Vergleich zum Spanien-Spiel gibt es auf jeden Fall. Im Tor ersetzt England-Legionär Bernd Leno den "Spieler des Spanien-Spiels" Kevin Trapp. Ob Leroy Sané nach seiner Auswechselung am Sonntagabend 90 Minuten gehen wird, ist zudem fraglich.

Die vorausichtlichen Aufstellungen

Schweiz: Sommer - Zuber, Rodríguez, Akanji, Elvedi, Mbabu - Vargas, Xhaka, Sow, Embolo - Seferović

Deutschland: Leno - Gosens, Süle, Rüdiger, Kehrer, Can - Gündogan, Kroos - Draxler, Werner, Sané

So können Sie Schweiz - Deutschland heute Abend live verfolgen:

TV: ZDF

Stream: ZDF, DAZN

Liveticker: Alle Spiele der Nationalmannschaft LIVE auf SPORT1.de