Mit dem ganz spät eingewechselten Jadon Sancho hat die englische Nationalmannschaft die belgische Siegesserie beendet.

Die Three Lions bezwangen in der Nations League den Weltranglistenersten mit 2:1 (1:1) und kletterten an die Tabellenspitze in der Gruppe 2 der Division A. Die Roten Teufel, die zuvor zwölf Pflichtspiele in Folge gewonnen hatten, kassierten ihre erste Niederlage seit 23 Monaten. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Romelu Lukaku brachte Belgien mit einem Foulelfmeter in Führung (16.), ebenfalls vom Punkt glich Marcus Rashford aus (39.). Mason Mount sicherte England die Tabellenführung (64.). Der Dortmunder Jungstar Sancho, der wie Ben Chilwell und Tammy Abraham (beide FC Chelsea) bei einer gemeinsamen Geburtstagsfeier gegen die Coronaregeln verstoßen hatte, saß bis zur 89. Minute auf der Bank, die beiden anderen gehörten gar nicht zum Kader.

Im leeren Wembleystadion stand zunächst das deutsche Schiedsrichtergespann um den Hamburger Tobias Stieler im Mittelpunkt. Erst verweigerte es einem Treffer von Yannick Carrasco die Anerkennung, weil Timothy Castagne im Abseits dem englischen Torhüter Jordan Pickford die Sicht genommen haben sollte (11.).

Dann entschied Stieler nach einem Tackling von Eric Dier an Lukaku erst nach längerem Überlegen und Kommunikation mit seinen Assistenten auf Elfmeter, den der Gefoulte selbst verwandelte.

Lukaku mit 53. Länderspieltor

Auf einen Videoassistenten konnte Stieler nicht zurückgreifen, den gibt es in der Nations League erst beim Finalturnier. Für den belgischen Rekordtorschützen Lukaku war es das 53. Länderspieltor.

Die Belgier mit den Dortmundern Axel Witsel und Thomas Meunier sowie dem Berliner Dedryck Boyata kontrollierten zunächst das Spiel und setzten mit schnellen Vorstößen Nadelstiche.

Den Gastgebern, bei denen auch der verletzte Raheem Sterling sowie die vorerst wegen unerlaubten Damenbesuchs im Hotel nicht berücksichtigten Jungstars Phil Foden und Mason Greenwood fehlten, mangelte es lange an Kreativität.

Vor dem überraschenden Ausgleich entschied Stieler sofort auf Strafstoß, nachdem Meunier Jordan Henderson an die Schulter gegriffen hatte. Ein abgefälschter Schuss von Mount drehte das Spiel komplett.

De Boer mit Niederlande weiter sieglos

Der neue Bondscoach Frank de Boer muss unterdessen mit den Niederlanden weiter auf den ersten Sieg warten.

In Bosnien spielte die Elftal beim Pflichtspieldebüt ihres neuen Trainers 0:0 und verpasste den zweiten Erfolg im dritten Spiel in der Gruppe 1 der Division A. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Bei de Boers Premiere als Nachfolger des zum FC Barcelona abgewanderten Ronald Koeman hatte es am vergangenen Mittwoch ein 0:1 gegen Mexiko gegeben.

Am Mittwoch treten die Niederlande, die erst in der Schlussviertelstunde zu einigen guten Chancen kamen, beim viermaligen Weltmeister Italien an. (Der Spielplan der Nations League)

Kramaric schießt Kroatien zum Sieg

Der Hoffenheimer Top-Torschütze Andrej Kramaric hat sich derweil auch in der kroatischen Nationalmannschaft treffsicher gezeigt und den Vize-Weltmeister zum ersten Sieg in der aktuellen Nations-League-Saison geschossen.

Der eingewechselte Bundesligaprofi erzielte in Zagreb in der 84. Minute das Siegtor beim 2:1 (1:0) gegen Schweden, in der Bundesliga hat Kramaric in drei Spielen bereits sechsmal getroffen.(Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

In der Division A Gruppe 3 war zuvor Nikola Vlasic (32.) nach Vorlage des Wolfsburgers Josip Brekalo für das Team um den ehemaligen Weltfußballer Luka Modric erfolgreich gewesen. Für die Gäste traf der ehemalige Hamburger Marcus Berg nach Vorarbeit des Leipzigers Emil Forsberg (66.).

Am Mittwoch empfangen die Kroaten Weltmeister Frankreich.