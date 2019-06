Für die U21-Auswahl des DFB geht es bei der UEFA U21 EM 2019 in Italien und San Marino um den Einzug ins Finale. Nach dem spannenden 1:1-Remis zum Abschluss der Gruppenphase gegen Österreich geht es für Gruppensieger Deutschland nun um Alles oder Nichts.

Im Halbfinale wartet mit Rumänien das Überraschungsteam des Turniers (UEFA U21 EM: Deutschland - Rumänien, ab 18 Uhr im LIVETICKER). Als Gruppenerster in der Hammergruppe C mit Frankreich, England und Kroatien erreichten die Osteuropäer die Vorschlussrunde.

Die UEFA U21 EM LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Die Truppe von Stefan Kuntz sollte also auf der Hut sein. Mit acht Toren stellen die Rumänen (gemeinsam mit Spanien) nach der DFB-Truppe die stärkste Offensivreihe.

Mit Ianis Hagi, dem Sohn der rumänischen Fußball-Legende Gheorghe Hagi, sowie George Puscas und Florinel Coman verfügen die Rumänen über ein torgefährliches Angriffstrio. Alle drei Spieler erzielten bereits zwei Tore für ihre Farben.

Deutschland und Rumänien noch ungeschlagen

Nun treffen im Semifinale mit Deutschland und Rumänien zwei bislang ungeschlagene Teams aufeinander. Für eine der beiden Mannschaften wird diese Serie zwangsläufig enden - und damit auch das EM-Turnier.

Bei Deutschland stach bislang ganz besonders Luca Waldschmidt heraus. Mit fünf Treffern in den drei Gruppenspielen überzeugte der Offensivspieler vom SC Freiburg auf ganzer Linie. Auch gegen Rumänien baut Kuntz auf den Torriecher seines Top-Angreifers.

DFB-Team ohne Henrichs - Tah und Richter fraglich

Gegen die Rumänen droht Kuntz allerdings der Ausfall von zwei tragenden Säulen. Kapitän Jonathan Tah und Marco Richter sind vor dem Halbfinale angeschlagen. Tah hat Oberschenkelprobleme, Richter eine leichtere Blessur an der Wade.

"Wir warten jetzt das Abschlusstraining ab und schauen, wie er die Belastung verkraftet", erklärte Kuntz am Donnerstag. Sollten sowohl Abwehrchef Tah als auch Stürmer Richter ausfallen, wäre das ein herber Verlust für die Kuntz-Elf.

Definitiv nicht mithelfen, den Finaleinzug perfekt zu machen, kann dagegen Linksverteidiger Benjamin Henrichs. Der Abwehrspieler kassierte gegen Österreich kurz vor dem Schlusspfiff seine zweite Gelbe Karte des Turniers und muss damit im Halbfinale zuschauen.

"Das ist extrem bitter, weil ich im ganzen Spiel vorsichtig war. Und dann so was", haderte der Henrichs nach der Begegnung. Sein Trainer will im Halbfinale von seiner Mannschaft nun eine sportliche Reaktion sehen, auch für den Unglücksraben.

Alle Highlights des Halbfinals der UEFA U21 EM zwischen Deutschland und Rumänien ab 23 Uhr auf SPORT1

"Wenn ihr Benni noch ein Spiel schenken wollt, müsst ihr das selber regeln", forderte Kuntz nach eigenen Angaben von seinen Jungs. Aller Voraussicht nach wird für Henrichs Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC zum Einsatz kommen.

Die Mannschaftsaufstellungen:

Deutschland: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt - Neuhaus, M. Eggestein, Dahoud - Öztunali, Waldschmidt, Richter

Rumänien: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Hagi, Ivan - Puscas

So können Sie die Deutschland - Rumänien LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: zdf.de

Liveticker: SPORT1.de