Der U21-Favoritencheck zum Durchklicken:

Vor zwei Jahren holte Deutschland bei der U21-EM den Titel, nun wollen es Stefan Kuntz' Schützlinge noch einmal machen.

Die UEFA U21 EM 2019 in Italien und San Marino vom 16. bis 30. Juni LIVE im TV auf SPORT1

An diesem Sonntag beginnt das Turnier 2019 in San Marino und Italien. Deutschland startet am Montag in Udine mit dem Spiel gegen Dänemark (UEFA U21 EM 2019: Deutschland - Dänemark, Mo. ab 21 Uhr im Liveticker) in die EM.

Anzeige

Das DFB-Team zählt naturgemäß wieder zu den Mitfavoriten, doch welche anderen Teams können ihm den Titel streitig machen?

SPORT1 macht den Favoritencheck!