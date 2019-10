vergrößernverkleinern Dennis Geiger fehlt der DFB-U21 in Bosnien-Herzegowina © Getty Images

Die U21 des DFB muss am Dienstag in der EM-Quali in Bosnien-Herzegowina ran. Dabei steht Bundestrainer Stefan Kuntz ein Hoffenheimer nicht zur Verfügung.