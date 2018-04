Der FC Chelsea steht als erster Finalist der UEFA Youth League fest. Die Blues setzten sich im ersten Halbfinale gegen den FC Porto mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2-Unentschieden gestanden.

Im Colovray Stadium gegenüber des UEFA-Hauptquartiers im schweizerischen Nyon war Cheslea in der 29. Minute durch Daishawn Redan in Führung gegangen. Der 17-Jährige Stürmer der Blues nutzte einen Abpraller zum 1:0, nachdem Porto-Keeper Diogo Meireles Costa einen Schuss von Luke McCormick nicht festhalten konnte. Die Freude über die Führung währte allerdings nur kurz. Nach einer Ecke glich Diogo Queiros in der 40. Minute per Kopf aus.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte starteten die Portugiesen einen Konter über die rechte Seite. Nach einer scharfen Hereingabe in den Strafraum konnte der Keeper zuerst noch klären, doch der eingewechselte Mario staubte aus kurzer Distanz in der 80. Minute ab.

Doch auch jetzt währte die Freude nur kurz. Chelsea reagierte mit wütenden Angriffen. Nach einer Ecke kam Kapitän Joshua Grant an der Fünfmetergrenze an den Ball und versenkte die Kugel ins untere rechte Eck.

Im anschließenden Elfmeterschießen hielt Keeper Jamie Cumming den siebten Elfmeter gegen Portos Diogo Bessa, nach dem beide Teams zuvor jeweils zwei Elfmeter verschossen hatten.

"Blues" nehmen Titel-Hattrick ins Visier

Damit hat Chelsea weiterhin die Chance, nach 2015 und 2016 bereits den dritten Titel in der UEFA Youth League einzufahren. Die U19-Auswahl um Topscorer McCormick konnte sich im Viertelfinale mit 4:2 gegen Real Madrid durchsetzen.

Im zweiten Halbfinale stehen sich der FC Barcelona und Manchester City gegenüber.

Barca will weiße Weste behalten

Der FC Barcelona ist als einziges Team im Wettbewerb noch ungeschlagen und will seine weiße Weste bis zum Schluss behalten, um nach dem Premierensieg in der Saison 2014/15 zum zweiten Mal in der UEFA Youth League zu triumphieren. In der K.o.-Phase setzten sich die Katalanen gegen Paris Saint-Germain und Atletico Madrid durch, nun wartet mit Manchester City im Halbfinale das nächste Schwergewicht.

SPORT1 überträgt das zweite Halbfinale live ab 16.55 Uhr im Free-TV.