UEFA Youth League mit BVB und FC Schalke 04 LIVE im Ticker

Bevor am Abend die besten Mannschaften Europas in der UEFA Champions League aufeinander treffen, misst sich der Nachwuchs dieser Teams in der UEFA Youth League.

Der Nachwuchs von Borussia Dortmund empfängt den FC Brügge (UEFA Youth League: Borussia Dortmund - FC Brügge ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Mit nur einem Punkt aus vier Spielen steht das Aus in der Gruppenphase für den BVB-Nachwuchs bereits fest. Trotzdem möchte die U19 Dortmunds die europäische Bühne erhobenen Hauptes verlassen und strebt den ersten Sieg in der Youth League an.

Nur der Erste einer Gruppe qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale (SERVICE: Tabelle der Youth League). Die Zweiten spielen Playoffs mit den acht qualifizierten Mannschaften aus dem Meisterweg (Meister der bestplatzierten Verbände).

Schalke ohne Chance auf Achtelfinale

Auch der Nachwuchs des FC Schalke 04 ist bereits frühzeitig aus dem Rennen um die Achtelfinaltickets (UEFA Youth League: FC Porto - FC Schalke 04 ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Im Auswärtsspiel gegen die Altersgenossen aus Porto möchten der Knappen-Nachwuchs ein beachtliches Ergebnis mit nach Hause nehmen.