Youth League: FC Bayern - Benfica Lissabon LIVE in TV, Stream & Ticker

Der FC Bayern will in der Youth League einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Bevor am Abend die besten Mannschaften Europas in der UEFA Champions League aufeinandertreffen, misst sich der Nachwuchs dieser Teams in der UEFA Youth League LIVE auf SPORT1+. Der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters empfängt Benfica Lissabon (Youth League: FC Bayern München - Benfica Lissabon, ab 15.55 Uhr im LIVESTREAM).

Die Bayern könnten mit einem Sieg ihre Chancen auf den Gruppensieg der Gruppe E wahren. Aktuell sind die Münchner mit sieben Punkten Zweiter - punktgleich mit Benfica. Einen Punkt davor thront Ajax Amsterdam. Doch Vorsicht: Das Hinspiel in Lissabon verloren die Münchner mit 0:3. Eine weitere Niederlage und der Achtelfinaltraum könnte bereits ausgeträumt sein, wenn auch Ajax gewinnt. (SERVICE: Tabelle der Youth League)

Nur der Erste einer Gruppe qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale. Die Zweiten spielen Playoffs mit den acht qualifizierten Mannschaften aus dem Meisterweg (Meister der bestplatzierten Verbände)

Hoffenheim kann Achtelfinale perfekt machen

Auch die TSG 1899 Hoffenheim strebt das Achtelfinale an. Und die Ausgangssituation für die Kraichgauer vor dem Spiel gegen Schachtar Donezk ist sehr gut. (Youth League: TSG 1899 Hoffenheim - Schachtar Donzek, 15 Uhr im LIVETICKER)

Mit einem Sieg gegen die Ukrainer wäre der Achtelfinaleinzug der TSG schon perfekt. Auch ein Unentschieden könnte den Hoffenheimern genügen, falls Olympique Lyon im Parallelspiel nicht gewinnt.

So können Sie die Youth League live verfolgen:

