Am Dienstag und Mittwoch steigt der letzte Gruppenspieltag in der laufenden Saison der UEFA Youth League (ausgewählte Spiele bei SPORT1 im LIVESTREAM).

Während der FC Bayern und die TSG Hoffenheim erst am Mittwoch ran müssen, sind Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 bereits am Dienstag gefordert.

Für die U19-Junioren der beiden Ruhrpott-Mannschaften geht es jedoch "nur" noch um einen versöhnlichen Abschluss. Nach fünf Spieltagen steht fest, dass sowohl der BVB als auch die Königsblauen keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde haben.

Die Schwarz-Gelben müssen am 6. Spieltag bei der Jugendmannschaft der AS Monaco antreten (UEFA Youth League: AS Monaco - Borussia Dortmund am Dienstag um 14 Uhr im LIVETICKER).

Schalke muss gegen Moskau ran

Die Monegassen kämpfen im Fernduell mit Atletico Madrid um den Gruppensieg in Gruppe A.

Zeitgleich bekommt es Schalke mit Lokomotive Moskau zu tun. (UEFA Youth League: FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau am Dienstag um 14 Uhr im LIVETICKER)

Die Russen haben als Dritter der Gruppe D noch eine Chance aufs Weiterkommen. (Tabellen der UEFA Youth League)