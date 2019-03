Die A-Junioren von Hertha BSC wollen in der UEFA Youth League weiter für Furore sorgen: Nach dem Überraschungssieg gegen Paris Saint-Germain in den Playoffs geht es am Dienstag gegen den FC Barcelona. (UEFA Youth League: FC Barcelona vs. Hertha BSC, ab 18 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im LIVETICKER)

Die Berliner, die sich als Deutscher A-Jugend-Meister der vergangenen Saison für die aktuelle Runde qualifiziert hatten, sind über den Meisterweg bis in die Runde der letzten 16 vorgestoßen.

In der Playoff-Runde zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Michael Hartmann gegen PSG einen Rückstand wettgemacht und schließlich noch mit 2:1 gewonnen.

Hartmann: "Barcelona ein Stück reifer"

Nun wartet aber mit dem FC Barcelona ein noch schwererer Gegner auf die Hertha-Jungs. Die Barca-Juwele aus der Talentschmiede La Masia sind nicht nur Titelverteidiger, sie haben auch den Heimvorteil in diesem Duell, das lediglich in einem Spiel entschieden wird.

"Gegenüber dem Spiel gegen Paris wirkt Barcelona ein Stück weit reifer", sagte Hartmann. "Fußballerisch natürlich sehr gut, aber Paris schien individuell stärker. Wir spielen gegen eine richtig gute Mannschaft, gegen die wir eine Top-Leistung abrufen müssen, um zu bestehen."

