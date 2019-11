vergrößernverkleinern Adil Aouchiche kam bereits in der Ligue 1 für PSG zum Einsatz © Getty Images

PSG will gegen Real Madrid das frühe Aus in der Youth League abwenden. Juventus Turin und Atlético können derweil den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen.