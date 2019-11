Bevor bei den Großen der Ball in der Champions League rollt, sind noch die Stars von morgen im Einsatz.

Der FC Bayern empfängt in der UEFA Youth League Olympiakos Piräus (Youth League: FC Bayern München - Olympiakos Piräus ab 14 Uhr im LIVETICKER). Der Nachwuchs des Rekordmeisters ist noch ungeschlagen und will auch am 4. Spieltag die Punkte zu Hause behalten.

Dabei hoffen die Verantwortlichen und Spieler auf einen ruhigeren Abend als beim Hinspiel. Beim 4:0 der U19 des Deutschen Meisters musste die Partie nach rund 75 Minuten unterbrochen werden, weil etwa 70 Olympiakos-Hooligans das Feld des Rendi-Sportplatzes stürmten. Sie liefen an der Bayern-Bank vorbei bis vor die Haupttribüne, wo der Münchner Anhang saß, und warfen Bengalos und Wurfgeschosse auf die Zuschauer.

Anzeige

Anschließend kam es zu einer Massenschlägerei, als die Hooligans die Münchner Fahnen stehlen wollten, ehe sie fluchtartig vor dem Eintreffen der Polizei das Stadion wieder verließen. Ein Krankenwagen transportierte fünf verletzte Münchner Anhänger ab. Die Attacke ließ die Beteiligten geschockt zurück. Auch einige Spieler konnten die Tränen nicht zurückhalten. Erst nach rund 25 Minuten wurde das Spiel fortgesetzt.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Real heiß auf Wiedergutmachung

Zeitgleich zu den Münchnern muss Manchester City bei Atalanta Bergamo ran. (Youth League: Atalanta Bergamo - Manchester City ab 14 Uhr im LIVETICKER). Nach der deutlichen 1:3-Pleite im Hinspiel haben die Citizens etwas gutzumachen.

Atalanta hingegen steht mächtig unter Druck: Nur mit einem Sieg kann die Chance aufs Weiterkommen aufrechterhalten werden.

Spiele der Youth League live auf airtango.live | ANZEIGE

Real Madrid ist gegen Galatasaray Istanbul gefordert (Youth League: Real Madrid - Galatasaray Istanbul ab 16 Uhr im LIVETICKER). Die Königlichen konnten im Duell vor zwei Wochen einen knappen 1:0-Erfolg feiern. Real ist vor heimischem Publikum klarer Favorit und kann gegen den Tabellenletzten aus Istanbul mit einem Sieg die Weichen auf Gruppensieg stellen.

So können Sie Bergamo vs. Manchester City & Real Madrid vs. Galatasaray LIVE verfolgen:

TV: SPORT1+

Stream: SPORT1+, airtango

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App