Legende Raul hat die Youngster von Real Madrid zum Titel in der UEFA Youth League geführt.

Im packenden Finale von Nyon gewannen die Supertalente der Königlichen gege Benfica Lissabon mit 3:2 (2:0).

Pablo Rodriguez Delgado (25.), Henrique Jocú (45./Eigentor) und Miguel Gutiérrez Ortega (50.) trafen für Real. (SERVICE: Spielplan der UEFA Youth League)

Benfica scheitert per Elfer und am Aluminium

Die Benfica-Bubis machten es durch einen Doppelpack von Goncalo Ramos (49., 57.) noch einmal spannend und hatten im Krimi-Finale noch mehrfach die riesige Chance zum Ausgleich.

Tiago Dantas (68.) scheiterte mit dem Elfmeter zum möglichen 3:3 an Real-Keeper Luis Lopez, in der Nachspielzeit knallte Henrique Araújo den Ball nur an der Latte.

Skandal im Halbfinale von Benfica

Die von Real-Legende und Ex-Schalker Raul trainierten Königlichen hatten sich im Halbfinale gegen den Nachwuchs von Red Bull Salzburg durchgesetzt (2:1) und feiern nun ihren ersten Triumph in der Nachwuchs-Champions-League.

Für Benfica führte der Weg ins Finale über Bayern-Schreck Dinamo Zagreb (3:1, Viertelfinale) und Ajax Amsterdam, das im Halbfinale klar mit 3:0 besiegt wurde.

Dabei hatte Ajax-Verteidigers Terrence Douglas mit einem Check gegen Benfica-Trainer Luís Manuel Ferreira de Castro für einen Skandal gesorgt.