Europameister Portugal hat einen Fehlstart ins WM-Jahr dank Weltfußballer Cristiano Ronaldo vermieden.

Der Superstar des Champions-League-Siegers Real Madrid traf in Zürich beim 2:1 (0:0) gegen Ägypten in der Nachspielzeit gleich doppelt (90.+3 und 90.+6) und drehte das Spiel damit noch. Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah hatte Ägypten in der 56. Minute in Führung gebracht.

Portugal trifft bei der WM (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe B auf Iran, Marokko und Spanien. Ägypten bekommt es in der Gruppe A mit Gastgeber Russland, Saudi-Arabien und Uruguay zu tun.