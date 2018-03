Deutschlands WM-Gruppengegner Südkorea hat sein erstes Spiel in diesem Jahr verloren.

Der Ostasien-Meister unterlag in Nordirland 1:2 (1:1) und musste damit erstmals nach fünf Spielen ohne Niederlage wieder als Verlierer den Platz verlassen.

Paul Smyth gelang in der 86. Minute der Siegtreffer für die Gastgeber, die sich nicht für die Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) qualifiziert hatten. Chang-Hoon Kwon (7.) hatte die Gäste in der siebten Minute in Führung geschossen, ehe 13 Minuten später Min-Jae Kim ein Eigentor zum Ausgleich für die Nordiren unterlief.

Der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son von Tottenham Hotspur stand in der Startelf der Südkoreaner, Ja-Cheol Koo vom FC Augsburg blieb nur ein Platz auf der Reservebank.

Die Südkoreaner, die am 27. Juni in Kasan letzter Gruppengegner von Titelverteidiger Deutschland sind, spielen am Dienstag in Chorzow gegen Polen.