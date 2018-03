Anzeige

WM 2018: Video-Assistenten sitzen offenbar in Köln WM 2018: Video-Assistenten in Köln? / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Bei der WM in Russland könnte der Videobeweis zum Einsatz kommen © Getty Images

Am Freitag will die FIFA bekannt geben, ob bei der WM in Russland der Videobeweis eingeführt werden soll. Wo die Video-Assistenten sitzen könnten, sickerte bereits durch.