Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson hat eine WM-Teilnahme von Zlatan Ibrahimovic nicht kategorisch ausgeschlossen.

"Zu mir hat er noch nicht gesagt, dass er spielen will. Wenn er die Entscheidung getroffen hat, kann er mich gerne anrufen und mit mir darüber reden. Das gilt auch für die anderen, die nach der EM 2016 zurückgetreten sind", sagte Andersson der Bild am Sonntag.

Der 55-Jährige stellte aber zugleich klar: "Am Ende bin ich der Trainer und ich treffe die Entscheidungen. Und aktuell habe ich anderes zu tun als darüber nachzudenken, was wäre, wenn..."

Ibrahimovic hatte zuletzt mehrfach betont, nach Russland zu fahren - und damit auch Spekulationen um eine Rückkehr in die schwedische Nationalmannschaft befeuert.

Ibrahimovic: "Ich werde zur WM fahren"

"Ich werde zur WM fahren. Mehr darf ich nicht sagen, sonst werden mich die Leute erhängen", sagte der Schwede in der US-amerikanischen Late-Night-Show von Jimmy Kimmel auf ABC. Der 36-Jährige ließ jedoch offen, in welcher Funktion er nach Russland reist: "Eine WM ohne mich wäre keine WM."

Der Stürmer von L.A. Galaxy hatte nach der EM 2016 seinen Rücktritt aus der schwedischen Nationalmannschaft erklärt.

Andersson: Habe nicht versucht, ihn umzustimmen

"Ich habe damals mit ihm gesprochen und er hat mir gesagt, dass er seine Karriere definitiv beendet", sagte Schwedens Coach Andersson. "Ich habe nicht versucht, ihn oder die anderen zu überreden, weiterzumachen. Ich habe ihre Entscheidungen respektiert und habe danach angefangen, mit den Spielern zu arbeiten, die Ja zur Nationalmannschaft gesagt haben."

Schweden, das ohne Ibrahimovic in den WM-Playoffs Italien ausgeschaltet hatte, ist in Russland am 23. Juni zweiter Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Weitere Gegner sind Südkorea und Mexiko.