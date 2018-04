Beim Einsatz des Videobeweises bei den Spielen der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) sollen für die Zuschauer in und außerhalb der Stadien keine Fragen offen bleiben. Das machte der Weltverband FIFA am Rande des derzeit in Florenz stattfinden Seminars der WM-Schiedsrichter aus Europa und Afrika klar.

Demnach werden auf den Anzeigetafeln Wiederholungen und Grafiken zu sehen sein. Zudem sollen die relevanten Informationen aus den Gesprächen zwischen Schiedsrichtern und Video-Assistenten an die TV- sowie Radio-Kommentatoren weitergeleitet werden.

Erklärungen soll es auch auf Internetseite der FIFA geben.