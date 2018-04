Brasiliens Superstar Neymar (26) wird nach Angaben des brasilianischen Teamarztes rechtzeitig fit für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). "Er arbeitet hart und es ist zu erwarten, dass er gut präpariert an einer hervorragenden WM-Vorbereitung teilnehmen kann", sagte Rodrigo Lasmar dem TV-Sender GloboEsporte am Freitag: "Neymar erholt sich auf dem bestmöglichen Wege."

Der Mediziner hatte den Angreifer von Paris Saint-Germain am 3. März nach einem Haarriss im Mittelfuß operiert. Neymar selbst hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass er mindestens bis zu einer abschließenden Untersuchung Mitte Mai pausieren müsse.

Brasilien bezieht vor der WM ein Trainingslager vom 21. bis 27. Mai in Teresopolis. Neymar werde nach seiner Zwangspause aber zu Beginn noch ein Extra-Programm absolvieren müssen, so Lasmar: "Wir müssen seine physische Fitness verbessern."

Rekordweltmeister Brasilien trifft bei der Endrunde in der Gruppe E auf die Schweiz (17. Juni), Costa Rica (22. Juni) und Serbien (27. Juni).