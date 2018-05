Stürmerstar Mohamed Salah könnte zum zweiten Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf den Rasen zurückkehren. Wie der ägyptische Fußballverband mitteilte, werde 25-Jährige nach seiner Schulterverletzung "bei der WM dabei sein und nicht länger als drei Wochen" ausfallen.

Das erste Spiel Ägyptens in Gruppe A steht am 15. Juni - und damit 20 Tage nach Salahs Verletzung - gegen Uruguay auf dem Plan. Anschließend treffen die Ägypter am 19. Juni auf Russland, ehe zum Abschluss der Gruppenphase am 25. Juni das Duell mit Saudi-Arabien folgt.

Salah hatte sich am vergangenen Samstag im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) bei einem Zweikampf mit dem Spanier Sergio Ramos eine Verletzung an der linken Schulter zugezogen und war nach 31 Minuten ausgewechselt worden.

Für die WM-Testspiele Ägyptens gegen Kolumbien (1. Juni) und Belgien (6. Juni) wird Salah, der sich für Behandlungen in Spanien aufhält, definitiv nicht zur Verfügung stehen.