Die drei Bundesliga-Profis Emil Forsberg (RB Leipzig), Albin Ekdal (Hamburger SV) und Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) stehen im Aufgebot von Deutschlands Gruppengegner Schweden für die Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) in Russland.

Nationaltrainer Janne Andersson berief am Dienstag 23 Spieler in den Kader. Superstar Zlatan Ibrahimovic zählt wie erwartet nicht dazu.

Dafür ist der ehemalige HSV-Stürmer Marcus Berg weiterhin Teil des Teams. Der 31-Jährige ist mittlerweile für Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv. Keiner der 23 nominierten Akteure verdient sein Geld in der schwedischen Allsvenskan.

Schweden, das sich für die vergangenen beiden Weltmeisterschaften nicht qualifiziert hatte, ist am 23. Juni in Sotschi zweiter Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft. Außerdem sind Mexiko und Südkorea in der Gruppe F.

Das schwedische Aufgebot:

Tor: Robin Olsen (FC Kopenhagen), Karl-Johann Johnsson (EA Guingamp/Frankreich), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City)

Abwehr: Mikael Lustig (Celtic Glasgow), Andreas Granqvist (FC Krasnodar), Victor Lindelöf (Manchester United), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Emil Kraft und Filip Helander (beide FC Bologna), Pontus

Jansson (Leeds United), Martin Olsson (Swansea City)

Mittelfeld: Viktor Claesson (FC Krasnodar), Sebastian Larsson (Hull City), Albin Ekdal (Hamburger SV), Emil Forsberg (RB Leipzig), Jimmy Durmaz (FC Toulouse), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Oscar Hiljemark (FC Genua), Marcus Rohden (Crotone FC/Italien)

Angriff: Marcus Berg (Al-Ain, Saudi-Arabien), Ola Toivonen (FC Toulouse), John Guidetti (CD Alaves/Spanien), Isaac Kiese-Thelin (KV Waasland-Beveren/Belgien)