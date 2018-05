Der offizielle Song für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 kommt in diesem Jahr von US-Sänger und Schauspieler Will Smith gemeinsam mit Nicky Jam und der kosovarischen Sängerin Era Istrefi. Die Nachricht wurde zuerst von Vibe und dem kolumbianischen Radiosender W Radio am Montag gemeldet.

Zudem veröffentlichte Smith auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Foto mit dem Hashtag "2018FIFAWorldCup", das ihn mit dem aus Puerto Rico stammenden Reggaeton-Sänger zeigt.

In der Regel gibt es mehrere Lieder, die mit der Weltmeisterschaft in Verbindung gebracht werden. So liefert beispielsweise Jason Derulo mit "Colors" das offizielle Lied für die Fifa-World-Cup-2018-Kampagne von Coca-Cola.

Allerdings wird nur der offizielle FIFA-Song beim Finale der Weltmeisterschaft aufgeführt, das von schätzungsweise 2 Milliarden Menschen gesehen wird. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften lieferten Superstars wie Shakira, Pitbull und Jennifer Lopez die Hymnen des Weltverbandes.