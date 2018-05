Anzeige

WM 2018: Harry Kane führt England als WM-Kapitän an Kane führt England als Kapitän an / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Harry Kane wird die "Three Lions" bei der WM in Russland als Kapitän aufs Feld führen © Getty Images

Vergangene Woche gab Gareth Southgate den englischen WM-Kader bekannt. Jetzt steht auch der Kapitän fest: Harry Kane führt die "Three Lions" in Russland an.