Offensiv-Star Mohamed Salah führt das vorläufige Aufgebot der ägyptischen Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) an. Nationaltrainer Hector Cuper berief zunächst 29 Spieler, bis zum Ablauf der Frist am 4. Juni muss der Argentinier den Kader aber auf 23 Teilnehmer verkleinern.

Salah, frisch gekürter Spieler des Jahres in der englischen Premier League, erzielte in 57 Spielen 33 Tore für die Nationalmannschaft. Der 25 Jahre alte Offensivspieler in Diensten des FC Liverpool hatte die Pharaonen gegen die Demokratische Republik Kongo in der fünften Minute der Nachspielzeit zur WM geschossen.

Ebenfalls zum vorläufigen Kader gehört Mohamed Elneny vom FC Arsenal, der seit Ende April an einer Sprunggelenksverletzung laboriert. Für die WM soll der 25-Jährige aber wieder fit sein. Unter den vier nominierten Torhütern ist auch der 45-jährige Essam el-Hadary. Sollte er zum Einsatz kommen, löst er den Kolumbianer Faryd Mondragon (früher 1. FC Köln) als ältesten Spieler der WM-Geschichte ab.

Ägypten trifft bei der WM in Gruppe A auf Gastgeber Russland, Saudi-Arabien und Uruguay. Zuvor stehen noch Länderspiele gegen Kuwait (26. Mai), Kolumbien (1. Juni) und Belgien (6. Juni) auf dem Programm.

Das vorläufige ägyptische WM-Aufgebot:

Tor: Essam El Hadary (Al Taawoun/Saudi-Arabien), Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), Sherif Ekramy (Al Ahly), Mohamed Awad (Ismaily)

Abwehr: Ahmed Fathi (Al Ahly), Saad Samir (Al Ahly), Ayman Ashraf (Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh/Saudi-Arabien) Ahmed Hegazi und Ali Gabr (beide West Bromwich Albion/England), Ahmed Elmohamady (Aston Villa/England), Karim Hafez (RC Lens/Frankreich), Omar Gaber (Los Angeles FC/USA), Amro Tarek (Orlando City/USA)

Mittelfeld: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel Aziz (Zamalek), Shikabala (Al Raed/Saudi-Arabien), Abdallah Said (Kuopion PS/Finnland), Sam Morsy (Wigan Athletic/England), Mohamed Elneny (FC Arsenal/England), Kahraba (Al Ittihad, Saudi-Arabien), Ramadan Sobhi (Stoke City/England), Trezeguet (Kasimpasa/Türkei), Amr Warda (Atromitos/Griechenland)

Angriff: Marwan Mohsen (Al Ahly), Ahmed Gomaa (Al Masry), Kouka (SC Braga/Portugal), Mohamed Salah (FC Liverpool/England)