Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund ist als einziger Bundesliga-Spieler in das vorläufige WM-Aufgebot von Fußball-Europameister Portugal berufen worden. Trainer Fernando Santos benannte am Dienstag einen 35-köpfigen Kader um Superstar Cristiano Ronaldo für die Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Er verzichtete dabei auf sieben Europameister von 2016 - darunter auch Renato Sanches von Rekordmeister Bayern München.

Der 20 Jahre alte Sanches, der bei der EM in Frankreich als bester Jungprofi ausgezeichnet wurde, verbrachte bei Premier-League-Absteiger Swansea City eine enttäuschende Saison. Während seiner einjährigen Leihe auf der Insel kam er zu lediglich zwölf Einsätzen.

Auch der zweimalige Champions-League-Sieger Fabio Coentrao fehlt im portugiesischem Aufgebot. Der 30-Jährige hatte bereits vor der Nominierung mitgeteilt, dem Nationalteam nicht zur Verfügung zu stehen, da er sich für das Turnier in Russland nicht fit genug fühle.

Bis zum 4. Juni muss Trainer Santos seinen Kader auf 23 Spieler reduzieren. Portugal trifft bei der WM in Gruppe B auf Spanien, Iran, Marokko.

Das vorläufige WM-Aufgebot Portugals:

Tor: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Göztepe Izmir), Rui Patricio (Sporting Lissabon)

Verteidigung: Vitorino Antunes (FC Getafe), Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (FC Southampton), Joao Cancelo (Inter Mailand), Jose Fonte (Dalian Yifang), Luis Neto (Fenerbahce Istanbul), Mario Rui (SSC Neapel), Nelson Semedo (FC Barcelona), Pepe (Besiktas Istanbul), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Olympique Marseille), Ruben Dias (Benfica Lissabon)

Mittelfeld: Adrien Silva (Leicester City), Andre Gomes (FC Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting Lissabon), Joao Mario (West Ham United), Joao Moutinho (AS Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotive Moskau), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Sergio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Sporting Lissabon)

Angriff: Andre Silva (AC Mailand), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotive Moskau), Gelson Martins (Sporting Lissabon), Goncalo Guedes (FC Valencia), Nani (Lazio Rom), Paulinho (SC Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas Istanbul), Rony Lopes (AS Monaco).