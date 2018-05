Mit einem lustigen Tweet hat sich Bayern-Star Franck Ribery für einen Platz im WM-Kader der französischen Nationalmannschaft beworben. "Ich bin auf Ibiza und wurde gerade angerufen: Ist ein Platz in der Reserve zu haben? Oh, Didier, ich bin bereit! Komm", twitterte Ribery in Richtung des französischen Nationaltrainers Didier Deschamps und reagierte damit auf einen E-Mail-Eklat bei den Franzosen.

Auslöser der "Affäre" war die Weigerung des französischen Nationalspielers Adrien Rabiot, sich nicht als möglicher Stand-by-Spieler für die WM zur Verfügung zu stellen und sich auch nicht an die vorgegebenen Trainingspläne von Deschamps halten zu wollen. Der Profi von Paris Saint-Germain war nicht in den 23er Kader Frankreichs berufen worden.

Daraufhin hatten Frankreichs Verbandspräsident Noel le Graet und Deschamps selbst den Mittelfeldspieler in deutlichen Worten gerügt. Der Coach sprach von einem "großen Fehler" des 23-Jährigen. Damit habe er sich automatisch ausgeschlossen.

Ribery 2010 an Revolte beteiligt

Ribery hatte 2010 selbst für einen unrühmlichen Tiefpunkt in der französischen Nationalmannschaftsgeschichte gesorgt, als er bei der WM 2010 in Südafrika an einer Revolte mehrerer Spieler gegen den damaligen Chefcoach Raymond Domenech beteiligt war. 2014 trat Ribery aus der Nationalelf zurück.

Zwar brachte sich der Bayern-Star zwei Jahre später noch einmal ins Gespräch. Jedoch stieß die Bewerbung des Mittelfeldspielers auf taube Ohren bei Deschamps.