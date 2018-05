Der spanische Fußball-Nationaltrainer Julen Lopetegui hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängert. Der 51-Jährige übernahm das Amt nach der EM 2016 von Erfolgstrainer Vicente del Bosque, der Spanien zum WM-Titel 2010 und zum EM-Titel 2012 geführt hatte.

Nach dem Achtelfinal-Aus in Frankreich führte Lopetegui die Roja ungeschlagen durch die Qualifikation für die WM in Russland. Dort trifft Spanien mit Bayern-Star Thiago im Kader in der Gruppe B auf Portugal, den Iran und Marokko (SERVICE: WM-Spielplan).