Vizeweltmeister Argentinien hat sich wie erhofft beim Abschied vor den heimischen Fans den nötigen Motivationsschub für die Fußball-WM geholt.

Im Bombonera-Stadion in Buenos Aires führte Lionel Messi Argentinien mit einem Dreierpack zu einem ungefährdeten 4:0 (1:0)-Sieg gegen Sparringspartner Haiti.

Vor der Partie wurde Javier Mascherano für sein 143. Länderspiel ausgezeichnet, womit er den bisherigen Rekordhalter Javier Zanetti ablöste.

Die Wiedergutmachung nach der jüngst erlittenen 1:6-Schmach in Spanien brachte trotz totaler Dominanz der Gauchos aber zunächst nur ein Elfmetertor durch Messi (18.).

Aguero kommt für Higuain

So richtig kam Argentinien erst im zweiten Abschnitt in Schwung: Zwei schnelle Treffer von Messi (58. und 66. Minute) und der Schlusspunkt durch Sergio Aguero (69.), den Trainer Jorge Sampaoli in der Halbzeit für Gonzalo Higauin eingewechselt hatte, sorgten für den klaren Testspielsieg der Albiceleste.

Ersatztorwart Wilfredo Caballero, der für den verletzten Stammkeeper Sergio Romero zwischen Argentiniens Pfosten gerückt war, hatte gegen den Inselstaat kaum eine Möglichkeit sich auszuzeichnen.

"Nicht der Favorit bei der WM"

"Wir sind nicht Favoriten bei der WM, da wir eine schwierige Qualifikation hatten", gab sich Messi trotz seiner Gala-Vorstellung zurückhaltend. Wichtig sei es, das erste WM-Spiel zu gewinnen.

Am Mittwochabend geht es für die Albiceleste in Richtung Trainingscamp Barcelona weiter. Am 8. Juni steht in Jerusalem gegen Gastgeber Israel der letzte Formtest auf dem Programm.

Der Weltmeister von 1978 und 1986 startet am 16. Juni gegen Island ins WM-Turnier und trifft in der Vorrundengruppe D noch auf Kroatien (21. Juni) und Nigeria (26. Juni).