Der deutsche Gruppengegner Südkorea kommt in der Vorbereitung auf die Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) langsam besser in Form.

Der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son führte die Asiaten am Montag in Daegu mit seinem Tor in der 60. Minute zum 2:0 (0:0) gegen Honduras. Den zweiten Treffer erzielte der eingewechselte Moon Seon-Min (72.).

Südkorea hatte zuletzt in Länderspielen gegen Polen (2:3) und Nordirland (1:2) Niederlagen kassiert. Auch mit Lettland hatte die Mannschaft von Trainer Shin Tae-Yong zuvor beim 1:0 Probleme.

Die deutschen Weltmeister fordert der zweimalige Asienmeister in der WM-Vorrunde im letzten Gruppenspiel am 27. Juni in Kasan heraus. Weitere gemeinsame Gegner sind Schweden und Mexiko. (SERVICE: Der WM-Spielplan)

Vor dem WM-Start testet Südkorea noch gegen Bosnien-Herzegowina (1. Juni), Bolivien (7. Juni) und den Senegal (11. Juni). (SERVICE: WM-Testspiele in der Übersicht)