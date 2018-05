SPORT1 zeigt alle Kader

ARGENTINIEN:

Tor: Franco Armani (River Plate), Wilfredo Caballero (FC Chelsea), Nahuel Guzman (Tigres UANL), Sergio Romero (Manchester United)

Abwehr: Marcos Acuna (Sporting Lissabon), Cristian Ansaldi (FC Turin), Federico Fazio (AS Rom), Ramiro Funes Mori (FC Everton), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Gabriel Mercado (FC Sevilla), Nicolas Otamendi (Manchester City), German Pezzella (AC Florenz), Marcos Rojo (Manchester United), Eduardo Salvio (Benfica Lissabon), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam)

Mittelfeld: Ever Banega (FC Sevilla), Rodrigo Battaglia (Sporting Lissabon), Lucas Biglia (AC Mailand), Ricardo Centurion (Racing Club), Angel Di Maria (Paris St. Germain), Manuel Lanzini

(West Ham United), Giovani Lo Celso (Paris St. Germain), Maximiliano Meza (Independiente), Leandro Paredes (Zenit St. Petersburg), Cristian Pavon (Boca Juniors), Enzo Perez (River Plate), Pablo Perez (Boca Juniors), Guido Pizarro (FC Sevilla)

Angriff: Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus Turin), Gonzalo Higuain (Juventus Turin), Mauro Icardi (Inter Mailand), Lautaro Martinez (Racing Club), Lionel Messi (FC Barcelona), Diego Perotti (AS Rom)

ISLAND:

Torhüter: Hannes Halldorsson (Randers/Dänemark), Runar Runarsson (Nordsjaelland/Dänemark), Frederik Schram (Roskilde/Dänemark)

Abwehr: Kari Arnason (Aberdeen/Schottland), Ari Skulason (Lokeren/Belgien), Ragnar Sigurdsson (Rostow/Russland), Hördur Magnusson (Bristol City/England), Birkir Saevarsson (Valur/Island), Sverrir Ingason (Rostow/Russland), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia/Bulgarien)

Mittelfeld: Johann Gudmundsson (Burnley/England), Birkir Bjarnason (Aston Villa/England), Arnor Traustason (Malmö/Schweden), Emil Hallfredsson (Udinese/Italien), Gylfi Sigurdsson (Everton/England), Olafur Skulason (Karabükspor/Türkei), Rurik Gislason (Sandhausen), Samuel Fridjonsson (Valerenga/Norwegen), Aron Gunnarsson (Cardiff City/Wales)

Angriff: Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Bödvarsson (Reading), Björn Sigurdarson (Rostow/Russland), Albert Gudmundsson (Eindhoven)

KROATIEN:

Tor: Lovre Kalinic (KAA Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Danijel Subasic (AS Monaco)

Abwehr: Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg), Vedran Corluka (Lokomotive Moskau), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (FC Liverpool), Matej Mitrovic (FC Brügge), Josip Pivaric (Dynamo Kiew), Ivan Strinic (Sampdoria Genua), Domagoj Vida (Besiktas Istanbul), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid)

Mittelfeld: Milan Badelj (AC Florenz), Filip Bradaric (HNK Rijeka), Marcelo Brozovic (Inter Mailand), Mateo Kovacic (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (FC Barcelona)

Angriff: Nikola Kalinic (AC Mailand), Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus Turin), Ivan Perisic (Inter Mailand), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

NIGERIA:

Tor: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba Aba), Daniel Akpeyi (Chippa United), Dele Ajiboye (Warri Wolves FC)

Abwehr: Kenneth Omeruo (Kasimpasa), Elderson Echiejile (Cercle Brügge), Leon Balogun (FSV Mainz 05), William Troost-Ekong, Shehu Abdullahi (beide Bursaspor), Ola Aina (Hull City), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Bryan Idowu (Amkar Perm), Stephen Eze (Lokomotive Plowdiw), Chidozie Awaziem (FC Nantes)

Mittelfeld: Wilfred Ndidi (Leicester City), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Mikel John Obi (Tianjin TEDA FC), John Ogu (Hapoel Be’er Sheva), Oghenekaro Etebo (UD Las Palmas), Joel Obi (FC Turin), Mikel Agu (Bursaspor), Uche Agbo (Standard Lüttich)

Angriff: Simeon Nwankwo (FC Crotone), Junior Lokosa (Kano Pillars), Victor Moses (FC Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Ahmed Musa (ZSKA Moskau), Moses Simon (KAA Gent), Alex Iwobi (FC Arsenal)