Die drei Bundesliga-Profis Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Thomas Delaney (Werder Bremen) und Yussuf Poulsen (RB Leipzig) stehen im Aufgebot der dänischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Nationaltrainer Age Hareide verkündete am Sonntagabend in Kopenhagen den endgültigen 23-Mann-Kader.

Eriksen agiert als Kapitän

Angeführt wird das Team von Mittelfeldspieler Christian Eriksen vom englischen Topklub Tottenham Hotspur. Auch Frankfurts neuer Torhüter Frederik Rönnow fährt mit nach Russland. Aus dem Kader gestrichen wurde dagegen der verletzte Ex-Wolfsburger Nicklas Bendtner (Rosenborg Trondheim). "Ich habe stets betont, dass ich nur gesunde Spieler mitnehmen kann", sagte der 64-jährige Hareide.

Dänemark, Europameister von 1992, hatte zuletzt sowohl die WM 2014 als auch die EM 2016 verpasst. Die Dänen bekommen es in Russland in Gruppe C mit Frankreich, Peru und Australien zu tun.

Der endgültige Kader von Dänemark in der Übersicht:

Tor: Jonas Lössl (Huddersfield Town), Frederik Rönnow (Bröndby IF), Kasper Schmeichel (Leicester City)

Abwehr: Andreas Christensen (FC Chelsea), Henrik Dalsgaard (FC Brentford), Mathias Jörgensen (Huddersfield Town), Simon Kjaer (FC Sevilla), Jonas Knudsen (Ipswich Town), Jens Stryger Larsen (Udinese Calcio), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeld: Thomas Delaney (Werder Bremen), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna), William Kvist (FC Kopenhagen), Lukas Lerager (Girondins Bordeaux), Lasse Schöne (Ajax Amsterdam)

Angriff: Martin Braithwaite (Girondins Bordeaux), Andreas Cornelius (Atalanta Bergamo), Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam), Viktor Fischer (FC Kopenhagen), Nicolai Jörgensen (Feyenoord Rotterdam), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Pione Sisto (Celta Vigo)