Das Geheimnis guten Schlafs ist bei der belgischen Nationalmannschaft ein brisantes: Ein ungewöhnliches Matratzen-Leck belustigt das Land des WM-Geheimfavoriten enorm. Ein TV-Team besuchte den offiziellen Matratzen-Hersteller LS Bedding, auf dessen Produkten die "Roten Teufel" in Russland vom ersten WM-Titel träumen werden.

Im Bild: 23 Schlafunterlagen der Spieler, die mit zur WM fahren werden - mit Namensschildchen.

Die Presse reagierte schnell. Sie legte den vorläufigen 28er-Kader von Trainer Roberto Martinez neben den Matratzenberg und schloss: Leander Dendoncker, Matz Sels, Jordan Lukaku, Adnan Januzaj und Christian Kabasele werden noch gestrichen, bevor Martinez am Montag seinen Kader beim Weltverband FIFA melden muss.

Casteels und Batshuayi im Team

Somit wären Torhüter Koen Casteels vom VfL Wolfsburg und Stürmer Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) ebenso dabei wie der zuletzt vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehene Angreifer Michy Batshuayi.

"Matratzen-Gate" erinnert an ein Poster mit einem 23-köpfigen WM-Kader in Gebärdensprache auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das am Donnerstag im Trainingslager der Nationalmannschaft in Südtirol einige Aufregung ausgelöst hatte.

Schnell stellte sich aber heraus, dass das Poster nicht in Zusammenhang mit der Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw stand.