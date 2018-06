Österreich hat einen neuen Mythos. "Wir haben immer Cordoba, Cordoba gehört", sagte Marko Arnautovic am Samstagabend im rot-weiß-roten Fahnenmeer des Wörthersee-Stadions euphorisch: "Jetzt heißt es Klagenfurt! Wir haben Cordoba zur Ruhe gebracht."

Das kleine Österreich hatte den großen Weltmeister Deutschland mit 2:1 besiegt. Erstmals in diesem Jahrtausend, erstmals gar seit 32 Jahren. Zwar "nur" in einem Testspiel und nicht wie 1978 in Argentinien bei der WM - dieser Umstand wurde in der Alpenrepublik aber schnell nebensächlich.

Zu lange schon wurde das "Wunder von Cordoba" als Synonym österreichischer Siege gegen Deutschland verwendet - unabhängig von der Sportart. Nun könnte Klagenfurt diesen Platz einnehmen. In Österreich wird der 2. Juni 2018 jedenfalls als Feiertag in die Geschichte eingehen.

Zahlreiche Zeitungen bejubelten den überraschenden Erfolg euphorisch, auch im Ausland wurde die deutsche Niederlage mit Verwunderung registriert.

SPORT1 zeigt ausgewählte Pressestimmen:

Kronen-Zeitung (Österreich): "Danke für diesen historschen Sieg! Weder Unwetter noch Siebenhandl-Patzer können Österreichs Team stoppen. 32 lange Jahre des Wartens haben ein Ende gefunden."

Österreich (Österreich): "Wunder-Team bezwingt den Weltmeister: Nationalelf so gut wie zuletzt 1934!"

Kleine Zeitung (Österreich): "Danke für diesen historischen Sieg! Sensationelle Österreicher besiegen Deutschland 2:1!"

Kurier (Österreich): "Triumph der Mentalität! Der erste Sieg gegen Deutschland seit 32 Jahren...Jetzt will Österreich auch gegen Brasilien überraschen."

Löw sauer: "So etwas habe ich selten erlebt"

L'Equipe (Frankreich): "Deutschland geht baden gegen Österreich. Mit einer umgeänderten Mannschaft, in der Manuel Neuer zurück kehrt, verliert der Weltmeister am Samstag im Testspiel gegen Österreich mit 1:2."

The Sun (England): "Deutschland ist nach der ersten Niederlage gegen Österreich seit 32 Jahren in der Krise. Fünf Spiele in Folge ohne Sieg bedeuten die längste Sieglos-Serie seit 1988."

Daily Mail (England): "Neuers Rückkehr beflügelt Deutschland nicht, da der Weltmeister nach einer zweistündigen Hagelsturm-Verspätung überraschend von Österreich bezwungen wird."

La Repubblica (Italien): "Deutschland fällt in Österreich. Das ÖFB-Team holt einen historischen Erfolg: Österreich hatte Deutschland seit 1986 nicht mehr besiegt."