Der deutsche Gruppengegner Südkorea weist zwei Wochen vor der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) noch keine Topform nach.

Die Asiaten unterlagen am Freitag in Jeonju Bosnien-Herzegowina in ihrem drittletzten WM-Test 1:3 (1:2). Am Montag hatten die Koreaner Honduras mit 2:0 bezwungen. Lee Jae-Sung (30.) erzielte am Freitag das einzige Tor des zweimaligen Asienmeisters, Edin Visca (28./45./79.) traf für die Bosnier dreifach.

Die deutschen Weltmeister fordert Südkorea in der WM-Vorrunde im letzten Gruppenspiel am 27. Juni in Kasan heraus. Weitere gemeinsame Gegner sind Schweden und Mexiko. Vor dem WM-Start testet Südkorea noch gegen Bolivien (7. Juni) und den Senegal (11. Juni).

Herthaner schießt Australien zum Sieg

Australiens Nationalmannschaft befindet sich derweil knapp zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) bereits in guter Form. In einem Testspiel in Sankt Pölten/Österreich gegen Tschechien gewannen die Socceroos mit 4:0 (1:0).

Matthew Leckie vom Bundesligisten Hertha BSC steuerte zwei Tore (32./72.) zum Sieg bei. Die weiteren Treffer erzielten Andrew Nabbout (54.) und Jakub Jugas (80.) per Eigentor. Am 9. Juni bestreitet Australien seine Generalprobe gegen Ungarn.

Bei der WM trifft Australien in der Gruppe C auf Frankreich (16. Juni), Dänemark (21. Juni) und Peru (26. Juni).