Ägyptens Nationaltrainer Hector Cuper ist zuversichtlich, dass sein Star-Stürmer Mohamed Salah rechtzeitig zur Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) fit wird. "Wir sind optimistisch. Alle medizinischen Berichte besagen, dass er es schaffen wird", sagte der Argentinier nach dem 0:0 im Testspiel gegen Kolumbien am Freitag in Bergamo.

Der Angreifer des FC Liverpool, der im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) eine Schulterverletzung erlitten hatte, wurde gegen Kolumbien schmerzlich vermisst. "Salah ist zweifellos nicht leicht zu ersetzen. Er ist eine Waffe für uns", so Cuper.

Ägypten trifft in der WM-Gruppe A auf Uruguay (15. Juni), Gastgeber Russland (19. Juni) und Saudi-Arabien (25. Juni). Ihr finales Testspiel vor Turnierbeginn bestreiten die Pharaonen am Mittwoch gegen Belgien.