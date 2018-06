Jerome Boateng geht sehr selbstbewusst in die anstehende WM in Russland.

Der Innenverteidiger, der nach überstandener Verletzung in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen wird, verspricht die erfolgreiche Titelverteidigung. (SERVICE: WM-Spielplan).

Bei entsprechender Unterstützung durch die deutsche Öffentlichkeit werde die Nationalmannschaft ungeschlagen Weltmeister werden, so Boateng: "Dann mache ich und wir alle so weiter im Sommer - ohne Niederlage", sagte der Bayern-Star in der Bild am Sonntag. (SERVICE: Tabelle Gruppe F)

Für stärker als das Weltmeister-Team von 2014 hält der Abwehrspieler den jetzigen Kader jedoch nicht. "2014 war schon super. Mit den Typen. Die kannst du auf dem Platz nicht eins zu eins ersetzen", verwies Boateng auf die Säulen Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose und Philipp Lahm. Das Quartett hat mittlerweile seinen Rücktritt aus der Nationalelf erklärt.

Er selbst geht fest von einem Einsatz bei der anstehenden WM aus. "Im Moment kann ich versprechen, dass ich dabei bin", sagte er, "es sieht wirklich sehr gut aus." Er sehe sich derzeit bei 90 Prozent seiner Leistungsfähigkeit, sagte Boateng: "Ich habe jetzt Sprints mit dem Ball angefangen. Ich bin gut im Plan, ich will aber kein Risiko eingehen."

Bundestrainer Joachim Löw wird am Montag wahrscheinlich Jonathan Tah aus seinem endgültigen 23er-Kader streichen. Der Leverkusener war für den Fall nominiert worden, dass Boateng nicht rechtzeitig fit wird.