Schalke-Verteidiger Matija Nastasic hat es nicht in den endgültigen Kader der serbischen Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) geschafft. Der ehemalige Bundesliga-Profi und heutige Nationaltrainer Mladen Krstajic verzichtete in seinem endgültigen 23-köpfigen Aufgebot auf den 25-Jährigen, der sich im April am rechten Knie verletzt hatte und nicht rechtzeitig fit wurde.

Auch Gacinovic nicht dabei

Auch der Frankfurter Mijat Gacinovic fehlt im endgültigen Kader der Serben. Außerdem strich Krstajic Torhüter Aleksandar Jovanovic (Aarhus GF) und Abwehrspieler Nemanja Maksimovic (FC Valencia) aus seinem vorläufig festgelegten 27-Mann-Kader. Die Bundesliga ist durch Milos Veljkovic (Werder Bremen), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) und Filip Kostic von Absteiger Hamburger SV noch mit drei Spielern vertreten.

Serbien trifft bei der WM in der Gruppe E auf Costa Rica (17. Juni), die Schweiz (22. Juni) und Brasilien (27. Juni).