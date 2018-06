Am Montag wird es ernst für Bundestrainer Joachim Löw: Der 58-Jährige muss seinen endgültigen Kader für die WM in Russland bekanntgeben.

Nach der Ankunft von Champions-League-Sieger Toni Kroos am Samstag befinden sich alle 27 Profis aus dem vorläufigen Aufgebot im Trainingslager im italienischen Eppan. Vier Spieler müssen noch aus dem DFB-Kader gestrichen werden.

Bis Montagmittag um 12 Uhr muss Löw dem Weltverband FIFA sein endgültiges Aufgebot mitteilen. Zuvor wird er am Montagmorgen die jeweiligen Spieler in einem persönlichen Gespräch informieren. (Alle Infos zum DFB-Team und zur Nominierung am Montag um 18.30 Uhr in WM Aktuell im TV auf SPORT1)

Dabei macht es sich der Bundestrainer nicht leicht. "Die Entscheidung den Spielern mitzuteilen, fällt nicht einfach. Jeder Spieler hat hier Gas gegeben und will dabei sein. Es tut für diese Spieler ein bisschen weh, weil da eine kleine Welt zusammenbricht", sagte Löw am Freitag in Eppan.

Schon in der Vergangenheit musste Löw unpopuläre Entscheidungen treffen. Zwei Spielern droht sogar die zweite Streichung in Folge.

Brandt und Rudy droht zweite Streichung in Folge

Vor der EM in Frankreich sortierte Löw neben dem verletzten Marco Reus und Karim Bellarabi auch Julian Brandt und Sebastian Rudy aus. "Wenn es jemand das zweite Mal erwischt, ist es umso schwerer. Wir müssen überlegen, was die beste Entscheidung ist. Man kann nicht immer den bequemen Weg gehen", sagte Teammanager Oliver Bierhoff.

Auch andere Spieler des derzeitigen Kaders erlebten diese Enttäuschung. Leon Goretzka (WM 2014) sowie Marc-Andre ter Stegen und Julian Draxler (EM 2012) wurden ebenfalls schon einmal kurz vor Turnierstart gestrichen.

Um ihr WM-Ticket zittern müssen Kevin Trapp und Bernd Leno, wenn Manuel Neuer zur WM fährt. Da Jerome Boateng nach seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich täglich Fortschritte macht, wird wohl auch Innenverteidiger Jonathan Tah gestrichen. Weitere Wackelkandidaten sind Sebastian Rudy, Julian Brandt und Nils Petersen.

Sollte Löw von seiner Devise abweichen, alle Positionen doppelt zu besetzen, könnte es auch Linksverteidiger Marvin Plattenhardt von Hertha BSC treffen.