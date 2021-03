Die armenische Nationalmannschaft sorgt in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar mächtig für Furore in der deutschen Gruppe J! (SERVICE: Alles zur WM-Qualifikation)

Auch ohne seinen verletzten Kapitän Henrikh Mkhitaryan feierte der Weltranglisten-99. beim 3:2 (0:0)-Erfolg gegen Rumänien den dritten Sieg im dritten Spiel und kletterte vorerst an der DFB-Elf vorbei auf Rang eins. (SERVICE: Tabellen der WM-Qualifikation)

Deutschland empfängt am Abend Nordmazedonien. Hier zum Liveticker zur WM-Qualifikation: Deutschland - Nordmazedonien um 20.45 Uhr

Anzeige

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Armenien siegt vor tausenden Zuschauern

Wie beim überraschenden Erfolg gegen Island (2:0) verfolgten mehrere Tausend armenische Zuschauer das turbulente Spiel im halbgefüllten Stadion in Jerewan. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan WM-Qualifikation)

Trotz einer landesweiten Inzidenz von über 200 lagen sich die Fans nach den Treffern von Eduard Sperzjan (56.), Warasdat Harojan (87.) und Tigran Barseghjan (89./Foulelfmeter) ohne Abstand und Masken in den Armen.

Alexandru Cicaldau (62./72.) hatte die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Rumänen gedreht.

Gäste-Stürmer George Puscas sah in der Schlussphase Gelb-Rot (78.) und leitete die furiose Aufholjagd der Armenier ein.