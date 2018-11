Die Karriere von Golf-Superstar Tiger Woods

Tiger Woods ist bereit für das Duell mit Phil Mickelson am Thanksgiving-Wochenende. Das Aufeinandertreffen firmiert unter dem Namen "The Match" und soll ein neues Event in der Geschichte des Golfsports werden. Bei den Teilnehmern Woods und Mickelson, die die Golf-Geschichte geprägt haben wie wenige andere Spieler, ist Spektakel garantiert

© Getty Images