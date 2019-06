Die besseren Hälften der Golf-Stars

Die Golf-Elite findet sich zu einem der wichtigsten Turniere des Jahres ein. Bei den 119. US Open in Pebble Beach spielen Tiger Woods, Rory McIlroy, Dustin Johnson und Co. um den dritten Major-Titel des Jahres

© SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ iStock/ Instagram/ paulinagretzky/ torislater