Tagelang hatte die "Tigermania" den Augusta National Golf Club fest im Griff, zum Auftakt lieferte der Superstar dann aber nur biedere Durchschnittsware: Der mit großen Ambitionen gestartete Tiger Woods muss sich nach einem durchwachsenen Start beim 82. US Masters deutlich steigern.

Der 14-malige Major-Sieger spielte auf der ersten Runde am Donnerstag eine 73, er lag damit einen Schlag über Par und zunächst fünf hinter der Spitze.

Noch zahlreiche Golfer waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Grün an der Magnolia Lane unterwegs, darunter auch der deutsche Altmeister Bernhard Langer. Wie Woods gehörte allerdings auch Martin Kaymer zu den frühen Startern.

Und für Deutschlands Nummer eins lief es noch etwas schlechter. Der 33-Jährige aus Mettmann kam mit einer 74 ins Klubhaus.

Garcia blamiert sich

Eine wirklich historische Schmach hielt die erste Runde indes für Vorjahressieger Sergio Garcia bereit. Der Spanier benötigte an Loch 15 gleich 13 Schläge, fünfmal landet sein Ball dabei im Wasser, Garcia lag hier acht über Par. Das war beim Masters an diesem Loch noch nie jemandem passiert.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht allerdings Tiger Woods. Der 42-Jährige war schon im Training mit Standing Ovations bedacht worden, die Fans glauben an ein erfolgreiches Masters-Comeback des einstigen Ausnahmegolfers.

Dabei hatte Woods noch vor einigen Monaten am Scheideweg gestanden, ein Karriere-Ende des langjährigen Branchenführers schien nicht unwahrscheinlich. Sein letztes Major hatte er im August 2015 bestritten, bei der PGA Championship scheiterte er am Cut.

Doch im April 2017 brachte die vierte Rückenoperation endlich den gewünschten Erfolg. Und dann erlebte Woods einen Aufschwung, der ihn nun pünktlich zum ersten und prestigeträchtigsten Major-Turnier der Saison sogar wieder in den Kreis der Favoriten führte. Der ewige Woods beherrschte die Schlagzeilen, er selbst bezeichnete sich angesichts des Comebacks als "wandelndes Wunder".

Auf und Ab von Kaymer

Die erste Ernüchterung kehrte am Donnerstag allerdings recht schnell ein. Am dritten Loch schien Woods mit seinem ersten Schlaggewinn in Schwung zu kommen, doch gleich im Anschluss erlaubte er sich Bogeys an den Löchern vier und fünf.

An der Elf folgte der nächste Schlagverlust, an Loch zwölf landete der Abschlag im Wasser - ein weiterer Bogey für Woods. Mit Birdies an der 14 und der 16 rettete der Amerikaner allerdings seine Runde einigermaßen.

Für Kaymer war der Auftakt eine Achterbahnfahrt. Drei Bogeys und nur ein Birdie auf den ersten neun Löchern ließen Schlimmes erahnen, dann drehte der frühere Weltranglistenerste mit Birdies an den Löchern 10, 12 und 15 auf - nur um sich mit zwei Schlagverlusten zum Rundenende um den Lohn der Arbeit zu bringen.