Golf: Martin Kaymer fällt bei Race to Dubai weit zurück Kaymer enttäuscht beim Saisonfinale - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 2 Minuten

Martin Kaymer hat eine enttäuschende zweite Runde beim Race to Dubai hinter sich © Getty Images

Martin Kaymer fällt beim Race to Dubai weit zurück und liegt nach zwei Runden am Ende des Feldes. Francesco Molinari büßt an Vorsprung ein.