Die Karriere von Tiger Woods zum Durchklicken:

Tiger Woods ist bereit für das Duell mit Phil Mickelson am Thanksgiving-Wochenende. Das Aufeinandertreffen firmiert unter dem Namen "The Match" und soll ein neues Event in der Geschichte des Golfsports werden. Bei den Teilnehmern Woods und Mickelson, die die Golf-Geschichte geprägt haben wie wenige andere Spieler, ist Spektakel garantiert.

Für Golf-Superstar Tiger Woods ist es der Abschluss eines glorreichen Comeback-Jahres, dessen Highlight der Titel bei der Tour Championship in Atlanta war. Für Woods war dies der erste Turniersieg auf der PGA Tour seit April 2013.

SPORT1 blickt zurück auf seine bewegende Karriere.