Golf: Tiger Woods vs. Phil Mickelson in "The Match" LIVE im TV

Es ist das große Aufeinandertreffen der Golf-Giganten zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson am Thanksgiving-Wochenende.

Das hochdotierte Duell firmiert unter dem Namen "The Match" und soll ein neues Event in der Geschichte des Golfsports werden. Los geht's am Freitag ab 21 Uhr deutscher Zeit.

SPORT1 erklärt die Hintergründe des Duells zwischen Woods und Mickelson.

Was passiert bei "The Match" zwischen Woods und Mickelson?

Die wichtigste Nachricht vorneweg: Es wird Golf gespielt. Woods und Mickelson duellieren sich im klassischen Matchplay-Format auf dem Shadow Creek Golf Course in Las Vegas.

Matchplay bedeutet, dass die Spieler sich Loch für Loch im Duell Mann gegen Mann messen. Zusätzlich wird es noch kleinere Wettkämpfe am Rande des Kurses geben und beide tragen Mikrofone auf ihrer Runde

Beispielsweise haben beide Kontrahenten eine Wette in Höhe von 200.000 US-Dollar für das erste Loch laufen. Mickelson wettet, dass er am ersten Loch ein Birdie spielen wird - zudem deutete er an, dass die Nebenwetten sogar in den Millionenbereich gehen werden.

Der Erlös dieser Wetten kommt dem guten Zweck zu Gute.

Doch es gibt auch Kritik an dem Event: "Ganz ehrlich, wenn sie es vor 15 Jahren gemacht hätten, wäre es toll gewesen. Aber heutzutage schießt es über das Ziel hinaus", sagte zum Beispiel der viermalige Major-Champion Rory McIlroy.

Worum geht es bei Woods vs. Mickelson?

Der Sieger des Duells zwischen Woods und Mickelson darf sich auf einen üppigen Siegerscheck in Höhe von neun Millionen US-Dollar freuen. Punkte für die Weltrangliste gibt es bei diesem Showkampf jedoch keine.

Wo findet "The Match" statt?

Das Duell der beiden Golf-Legenden findet im amerikanischen Spielerparadies Las Vegas auf dem Shadow Creek Golf Course statt. Der Kurs wurde 1990 von Tom Fazio gestaltet und hat zahlreiche Wasserhindernisse und 200 verschiedene Baumarten.

Im Jahr 2008 wurde der Kurs renoviert, seitdem halten Dustin Johnson und Lu Chien-soon mit je 66 Schlägen den Platzrekord.

Wo ist "The Match" LIVE zu sehen?

In Deutschland überträgt nur der Pay-TV-Sender Sky das Showturnier zwischen den beiden Major-Siegern am Freitag ab 21 Uhr. Allerdings müssen Abonnenten zusätzlich 15 Euro berappen, um das Duell zwischen Woods und Mickelson sehen zu können. Auf Sky Go wird es das Golf-Duell dagegen nicht zu sehen geben.