Kieffer Fünfter in Kuala Lumpur

vergrößernverkleinern Maximilian Kieffer beendete das Turnier in Kuala Lumpur auf dem fünften Platz © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Lange Zeit spielt Maximilian Kieffer beim Turnier in Kuala Lumpur um den Sieg mit. Erst in der Schlussrunde patzt er und wird am Ende guter Fünfter.