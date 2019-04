Der malaysische Profigolfer Arie Irawan ist in einem Hotelzimmer tot aufgefunden worden. Der 28-Jährige starb in China, wo er unter der Woche an der Sanya Championship teilgenommen hatte. Die Behörden gehen bislang von einem natürlichen Tod aus.

Irawan hatte am Freitag den Cut bei dem Turnier beim "Sanya Yalong Bay Golf Club" nicht geschafft, war aber noch nicht abgereist. Kevin Techakanokboon, ein US-Golfer, entdeckte seinen leblosen Zimmerkollegen. Die hinzugerufenen Mediziner konnten dem 28-Jährigen trotz 45-minütiger Reanimation nicht mehr helfen.

Letzte Runde abgesagt

Die letzte Runde des Turniers wurde aus Respekt vor der Familie des Toten abgesagt. Irawan hatte am Freitag den Cut verpasst.

"Dies ist nur eine schreckliche Tragödie, von der wir alle betroffen sind", erklärte Tour-Direktor Greg Carlson: "Diese Nachricht macht uns unglaublich traurig und wir sprechen seiner Frau und seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aus."

Irawan war 2013 Profi geworden. Er gewann insgesamt vier Turniere.